Isabel Aaiún, cantante de 'Potra Salvaje': "No me planteé nunca 'Operación Triunfo' ni 'La Voz', pero me encantaría participar en 'Tu cara me suena'"

Isabel Aaiún llega este verano al DelPoble Fest con la energía de quien sigue viendo cómo sus canciones conquistan a miles de seguidores. La artista, que alcanzó gran notoriedad con "Potra Salvaje" y ahora triunfa con "El himno de mi Peña", mantiene un vínculo especial con Tavernes de la Valldigna, el municipio donde grabó uno de sus videoclips más recientes y donde ahora regresa convertida en una de las protagonistas del cartel del festival. En esta entrevista con YOTELE, repasa su relación con el pueblo, la acogida de sus canciones, su evolución como artista y hasta su visión sobre la música en televisión.

YOTELE: ¿Cómo recibes la propuesta del DelPoble Fest y qué supone para ti actuar en Tavernes de la Valldigna?

ISABEL AAIÚN: Bueno, pues fíjate, cuando recibimos la propuesta dijimos rápidamente que sí porque, claro, en Tavernes de la Valldigna, con lo bien que nos han tratado en este lugar… Cuando rodamos el videoclip de "El Himno de mi Peña" se volcó todo el pueblo, todo el mundo puso muchísimo de su parte, nos sentimos súper acogidos, súper mimados y, cómo no, encima con el cartelazo que hay en este festival.

YOTELE: ¿Cómo recuerdas aquella experiencia en el pueblo?

ISABEL AAIÚN: Genial, fue maravillosa. No solo estuvimos grabando el videoclip, sino también otros días para contenido de redes y cosas, y el pueblo se había volcado. La charanga Xe Kin Ampastre también. Solo tengo recuerdos bonitos y de gente apoyándonos y dándonos mucho cariño.

YOTELE: Además del DelPoble Fest, estás de gira por el país. ¿Cómo lo estás llevando?

ISABEL AAIÚN: Muy bien, la estamos disfrutando mucho. Estamos yendo a un montón de sitios, con una acogida muy buena, y la verdad es que estamos muy contentos.

YOTELE: ¿Cómo está funcionando "El himno de mi Peña", tu último trabajo?

ISABEL AAIÚN: Muy bien, muy bien, sí. Se nota que en España lo que hay son peñas, y claro, todo el mundo tiene una o conoce a alguien que la tiene, entonces todos se sienten identificados. Es muy gracioso porque con "Potra Salvaje" ya la gente se viene arriba, pero con "El himno de mi Peña" es todavía más.

Te cuento una anécdota: en el escenario los cantantes llevamos cascos para oírnos, porque si no, no nos escucharíamos. Y justamente en este tema muchas veces tengo que subirme el volumen a tope porque la gente lo grita tanto que no oigo ni la música ni mi voz.

YOTELE: Hablabas de "Potra Salvaje", que se convirtió en un fenómeno viral. ¿Qué ha supuesto para ti ese recorrido?

ISABEL AAIÚN: Ha sido un aprendizaje constante. Hubo meses de muchísimo trabajo. No fue sacar la canción y quedarme en casa esperando. Después de todo ese esfuerzo, llegó la suerte de que se viralizara y todo ocurrió más pronto de lo que suele pasar. Pero detrás hay un equipo, horas invertidas y mucho esfuerzo.

YOTELE: ¿Cómo ha evolucionado tu carrera más allá de "Potra Salvaje"?

ISABEL AAIÚN: Esa canción ha sido una gran tarjeta de visita. Gracias a ella, mucha gente ha descubierto mi disco. Me dicen: “Yo solo conocía 'Potra Salvaje', pero después he escuchado más canciones y hay algunas que me gustan incluso más”. Eso para mí es un orgullo.

YOTELE: ¿En qué momento creativo estás ahora?

ISABEL AAIÚN: El momento creativo es constante, surge con la vida y las experiencias. Ahora estamos muy centrados en la gira, con tantas fechas, y eso no nos permite sentarnos a grabar ya. Pero todo se va cocinando, y pronto nos meteremos en el estudio a preparar temas nuevos y videoclips, seguramente cuando acabe el verano.

YOTELE: Tu canción ha sonado en estadios y redes, ¿te la imaginas como sintonía de alguna serie?

ISABEL AAIÚN: Sí, claro. Por ejemplo, para una serie dramática creo que encajaría muy bien 'La Partida'.

YOTELE: ¿Te planteaste en algún momento presentarte a talents como 'Operación Triunfo' o 'La Voz'?

ISABEL AAIÚN: No, la verdad es que no. Siempre me he dedicado a la equitación, que junto con la música es lo que más me gusta. Un día lancé 'Potra Salvaje' y no esperaba que pasara todo esto. En aquel momento ni se me ocurrió presentarme a un concurso de talentos.

YOTELE: ¿Y si mañana te proponen ser jurado en uno de esos programas?

ISABEL AAIÚN: No estoy muy segura. Los guiones se me dan fatal, y no me lo he planteado. Quizás me lo proponen, lo pienso y digo: “Anda, pues sí”. O a lo mejor en ese momento no puedo parar mi carrera. No sabría decirte.

YOTELE: También te vimos en 'Tu cara me suena' valorando la imitación de Esperansa Grasia. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te atrevirías a participar en el programa?

ISABEL AAIÚN: Fue alucinante. Cuando vi a Esperansa subir vestida exactamente igual que yo, peinada como yo, dije: “¡Pero si soy yo!”. Fue divertidísimo y lo hizo fenomenal. Y sí, claro que me atrevería a participar en una edición.

YOTELE: Para cerrar, ¿qué mensaje le das al público que irá a verte en el DelPoble Fest?

ISABEL AAIÚN: Que se animen, que creo que se van a sorprender y lo van a pasar bien. En nuestros conciertos hay muy buen rollo y tienen que venir preparados para darlo todo.