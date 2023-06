Isa Pantoja, más rota que nunca tras defender 4 meses a Asraf Beno en Supervivientes 2023

La joven se siente cansada tras haber defendido a capa y espada a su actual pareja

Isa Pantoja ha sido una de las colaboradoras de Supervivientes 2023 que peor lo ha pasado. La hija de Isabel Pantoja se ha sentado cada semana para defender a capa y espada a su actual pareja, Asraf Beno, de los continuos ataques de concursantes y otros colaboradores desde plató. Ahora que la edición está llegando a su final, Isa Pantoja no puede más y se ha derrumbado en redes sociales como nunca antes la hemos visto.

"Yo soy de las que cree que no porque grites tienes más razón. Ni por repetir las cosas 100 veces van a ser verdad. Lo más importante que me ha dado mi madre es la educación", asegura Isa Pantoja a través de Instagram. En esta red social, la joven ha respondido a algunas preguntas que le han hecho sus seguidores. Aprovechando la oportunidad, se ha abierto en canal con todos ellos.

Después de Supervivientes 2023, Isa Pantoja asegura que está pensando en hacer "un respiro espiritural" porque se siente muy cansada: "ayer por ejemplo estuve llorando del desgaste que tengo. Como súper poco y de pesar 48,7 kilos he pasado a tan solo 45,25 kilos. Vamos, no me deshidrato porque hace calor y tengo sed... pero para mí sé que han sido estos meses",

El gran problema para Isa Pantoja es haber tenido que compaginar su día a día con el trabajo en Supervivientes 2023: "ha sido mucho en plató y allí. Asraf se habrá superado, pero yo siento que también". Finalmente, agradece a todos el apoyo recibido y desea la mayor de las suertes a su chico, gran favorito para ganar la edición.