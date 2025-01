Isa Pantoja reaparece en 'Vamos a ver' tras su desmayo mientras está embarazada: "Empecé con taquicardia"

Isa Pantoja ha reaparecido en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco para explicar el incidente de salud que sufrió hace unos días durante el cuarto mes de su embarazo. La hija de Isabel Pantoja, que espera un hijo junto a Asraf Beno, detalló lo ocurrido tras haber sido tratada por un equipo médico que también evaluó el estado del bebé. “Tengo taquicardias, he sufrido un desmayo”, contó previamente Isa en sus redes sociales, lo que generó preocupación entre sus seguidores y familiares.

Según explicó en el programa, los médicos le aseguraron que lo sucedido entra dentro de lo habitual en esta etapa del embarazo. “Me dijeron que era algo normal en el cuarto mes de gestación”, comentó Isa, quien añadió que sus analíticas no presentan problemas de anemia y que sus niveles de azúcar estaban en orden. “Yo pensaba que me había bajado el azúcar, pero no fue eso”, aclaró.

Isa relató que su ginecóloga le explicó que la baja tensión arterial fue la causa más probable del desmayo, algo que había venido acompañándose de días con taquicardias. “Empezó con una taquicardia. Yo llevaba días así, pero al estar en mi casa, quizás me tranquilizaba a mí misma. Al pillarme fuera, pues me desmayé”, explicó, dejando claro que su estado de salud está controlado.

Finalmente, Isa Pantoja quiso llevar tranquilidad tanto a sus seguidores como a su familia. En conversación con Joaquín Prat, la colaboradora aseguró sentirse mejor tras las pruebas médicas y agradeció la preocupación recibida, dejando claro que tanto ella como su bebé se encuentran bien.