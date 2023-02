Irene no deja títere con cabeza a Rafa en First Dates: "campeón, baja"

"Me gusta gustar y creo que a todo el mundo le pasa", dijo Irene Rafa, sin embargo, asegura haber estado con hasta 100 chicas

Muchos fantasmas han pasado por First Dates, pero ha tenido que llegar Irene para que uno de ellos pusiera los pies en la tierra. Ella se describía como una mujer con las ideas claras: "me gusta gustar y creo que le pasa a todo el mundo. Que te digan lo guapa que eres o que te intenten entrar es algo que te sube la autoestima". Eso sí, nunca se había enamorado, algo que normalizaba por tener tan solo 20 años: "eso sí, los chicos los prefiero mayores que yo".

¿Qué ocurrió cuando llegó su cita? Rafa sacó a relucir su lista de conquistas: "no me ha cuadrado nadie y eso que he estado con 50 o 100 chicas. El otro día saqué el porcentaje y me daba 1,57 de cada 100", apuntó el joven en su vídeo de presentación. Ya en la mesa, Rafa le contó a Irene que iba al gimnasio para intentar coger volumen. Si bien a ella le gustaba físicamente el chico, algunos de sus comentarios le echaban atrás: "le diría... ¡Campeón, baja!".

A pesar de todo, incluyendo los comentarios fuera de tono para ella, Irene dio una segunda oportunidad a Rafa: "me ha gustado físicamente y quiero conocerle". La sorpresa fue mayúscula cuando él la rechazó porque no cree que tengan puntos en común.