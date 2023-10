Irene alucina con su cita de 'First Dates': "Es coña, ¿no?"

El programa ha juntado a Irene y Fabrice El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Fabrice (22 años) y Irene (23). El soltero ha explicado que se encuentra en una relación abierta con una chica desde hace un año y medio, y ha asegurado que están buscando "a ver si se puede unir una tercera persona".

Al conocerse, ambos han tenido buenas impresiones. Fabrice ha comentado que le ha parecido muy guapa: "La he visto entrar y me ha sorprendido". Irene ha declarado que aunque no es su prototipo, no descarta que le pueda gustar: "Me parece del montón bueno. Si me lo cruzo en la calle no me fijaría, pero tampoco lo veo feíto".

Durante la cita, el soltero le ha explicado que tiene una relación abierta, a lo que ella ha afirmado que no tiene ningún inconveniente: "No me supone en absoluto ningún problema, de hecho, me parece interesante. Obviamente tendría que conocer a la chica, pero me parece incluso un plus".

En un momento dado, Fabrice le ha comentado que se fue de mochilero a Murcia con su actual pareja. La comensal se ha sorprendido al conocer el destino: "Es coña, ¿no? (...) Yo que he viajado por muchos países del sudeste asiático, estaba esperando que me dijese Tailandia, Vietnam, para hablar de esos países, y cuando ha dicho Murcia, pensaba que me estaba contando un chiste".

En la decisión final, Fabrice ha declarado que tendría una segunda cita con Irene porque cree que pueden encajar los tres. En cambio, Irene ha explicado que no tendría un segundo encuentro romántico porque cree que pueden tener "alguna charla y tal, pero no como pareja".