Este inspector de Sanidad visita el restaurante de Chicote y el resultado no es el esperado

Omeraki es el restaurante propiedad de Alberto Chicote

Todos conocemos Pesadilla en la cocina por ser un programa de televisión presentado por Alberto Chicote que presenta un elevado índice de audiencia. Nos encanta ver cómo el chef se mete con los dueños de locales, en apariencia desastrosos, en realidad no tanto como se plantea. Sin embargo, pocos sabéis que el cocinero posee un restaurante llamado Omeraki en el que aplica todos sus conocimientos culinarios.

El propio chef ha contado en Cadena Ser cómo fue el desenlace de la visita de un inspector de Sanidad la última vez que pasó por el local: "la última vez, que fue recién abierto Omeraki, visitó todas las instalaciones: quiero ver esto, quiero ver aquella, me pidió un montón de cosas como hacen siempre y como no había nada especialmente reseñable que decir me dio un par de consejos que creía que eran convenientes para que las cosas estuviesen en orden y yo lo cumplo y aquí paz y después gloria".

Entre los consejos que le dio el inspector, se encuentran: "teníamos un bote de mostaza pequeño abierto y no le había puesto la fecha de caducidad supuesta en el propio bote. Bueno, nosotros no lo hemos hecho porque esto lo gastamos en dos o tres días y está siempre en donaciones, pero me confirmó que tenía que escribirlo de forma obligatoria".

Por otro lado, es conciente de que muchos inspectores de Sanidad no están de acuerdo con el trabajo que hace Alberto Chicote al analizar algunos restaurantes: "yo voy a un restaurante, quiero saber en qué condiciones están las instalaciones porque forma parte del trabajo como si hiciésemos cualquier tipo de auditoria, y ya está". No pide disculpas, pero asegura que simplemente aplica lo que él sabe.