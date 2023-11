"Inquisidores": así se refiere uno de los creadores de 'Cuéntame' a los actores de la serie

Se quejó del trabajo de algunos guionistas de la ficción

Cuéntame cómo pasó ha finalizado su recorrido y pronto veremos el último capítulo en La 1 de RTVE. Pero mientras se emite esta temporada número 23, que supondrá el final de una de las series más míticas de España, algunas voces cargan contra varios de los implicados.

ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, ha organizado un encuentro en el que ha estado presente Eduardo Ladrón de Guevara, uno de sus creadores, y ha cargado con dureza contra algunos atores.

María Galiana, quien lleva interpretando a Herminia desde la primera temporada, explicó hace pocos días que algunos de sus compañeros tuvieron que 'leer la cartilla' a los guionistas: "La idea que los protagonistas, sobre todo la familia, tenía de lo que era ‘Cuéntame’ siempre se ha impuesto, y es lo que nos ha hecho perdurar. Si no, nos hubiéramos ido a la porra en tres o cuatro años, o menos".

Entrando al juego, este creador de Cuéntame cómo pasó expresó en el coloquio de ALMA: "He leído, no hace mucho, unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me ha dejado perplejo por la falta de respeto (...) No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados porque es muy injusto".

Eduardo asegura que hubo actores en su generación con poca educación y que se transformaron en los grandes inquisidores: "Eso no está bien porque genera mucha inseguridad al guionista y convierte a la serie en un circo".