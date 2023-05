En su edición, el ganador fue Ismael Beiro No reconocerás a Íñigo si te acuerdas de verle en Gran Hermano

Gran Hermano está desaparecido en España por el momento, pero nadie puede negar la influencia que ha tenido este programa de telerrealidad en la televisión de nuestro país. Y su primera edición quizás parezca arcaica, pero nos regaló algunos rostros muy conocidos que siguen trabajando hoy en día en los medios de comunicación (cómo Kiko Hernández).

Sin embargo, la ganó Ismael Beiro, sorprendido a todos por lo demostrado durante la convivencia. ¿Y qué fue de Íñigo González, uno de los concursantes que pasaron más desapercibidos?

Qué ha sido de Íñigo, concursante de Gran Hermano 1

Más allá de su evidente cambio físico, interesante es la vida de Íñigo: primero, intentó ser periodista e incluso pagó un Máster en Dirección de Comunicación que no le sirvió para encontrar trabajo. Finalmente, estudio Filología Inglesa y es profesor de una escuela de idiomas en Granada.

Tal y cómo él mismo dice, está muy feliz: "tengo un horario donde puedo hacer otras cosas y no tengo ningún síntoma de estrés, a pesar de que en ocasiones quieran ponerme zancadillas en mi camino", explica Íñigo en una entrevista para Outdoor. El ex concursante se refiere a que la televisión es un medio muy complejo: "muchos de los que están y aparecen, viven de las migajas".

Foto: Así ha cambiado físicamente Íñigo, de la primera edición de Gran Hermano | Mediaset

Evidentemente, él también intentó vivir de la televisión, pero no porque quisiera: "me llenaron la cabeza de cosas que podía hacer y ganar. Estaba dejando de ser persona, a tener la personalidad de una mesa camilla, era un ser vulnerable que se tragaba todo lo que ponían y decían. Me engañaron mucho y sacaron de mí todo lo que ellos creían que podrían sacar".