Informativos Telecinco: un equipo de reporteros sufre un accidente por la nieve

Los periodistas sufren un accidente de carretera mientras cubrían el temporal Pedro Piqueras relató el accidente en la edición nocturna de Informativos Telecinco

Las borrascas que han cruzado de oeste a este la Península Ibérica durante la última semana se han transformado en un fuerte temporal de invierno que ha traído, por fin, la nieve y el frío que aún no había llegado. No obstante, organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT) han pedido a la población extremar la precaución y no circular por carretera en las zonas afectadas si no es estrictamente una urgencia. Pero algunos trabajadores como los reporteros de Informativos Telecinco tenían que desplazarse para hacer su labor.

Pedro Piqueras, en la edición nocturna de Informativos Telecinco, explicó a los espectadores lo ocurrido con varios empleados de la cadena: "además del frío polar, en las carreteras de Huesca las fuertes nevadas están provocando incidentes, como el que ha sufrido nuestro propio equipo en las últimas horas".

La periodista Patricia Vallés ha explicado que el coche del equipo llevaba cadenas pero, aún así, ha patinado y han acabado fuera de la vía https://t.co/jabmC9j23M — Telecinco (@telecincoes) 19 de enero de 2023

En ese momento, Patricia Vallés empezó a explicar lo ocurrido con el vehículo en el que ella iba montada: "estábamos realizando una cobertura, y aún con cadenas, el coche ha patinado y esta es la imagen: nos hemos salido del arcén y aquí se ha quedado. Estamos esperando todavía a que venga asistencia, taxi o algún coche para poder pasar la noche en algún alojamiento".