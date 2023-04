El inesperado enfrentamiento entre Lluís y el jurado de MasterChef 11

Lluís se enfrentó al jurado por algo que no consideraba correcto: el jurado tendría una doble vara de medir Sin embargo, él solo quiere saber por qué le valoran negativamente sus platos

"¿Por qué dices que tenemos una doble vara de medir?", con esta pregunta, Samanta Vallejo-Nágera retó a Lluís, uno de los concursantes más polémicos y queridos de MasterChef 11, a que le dijera todo lo que piensa. Y él no se cortó en absoluto: "bueno, doble, triple... O lo que sea. Creo que hay una vara para medir a medida de cada concursante y es lo que pienso. Creo que la valoración no es consecuente con mi cocinado".

También aseguró a Pepe Rodríguez que le molestó que le pidieran que subiera la marcha, "porque esa marchita no era necesaria para sacar lo que se me había exigido". Sin duda, el gran momentazo de la edición hasta la fecha.

Este fue el momento en el que Lluís enamoró a la audiencia, motivo por el cual, su enfrentamiento ha supuesto todo un entretenimiento para los espectadores que siguen viendo MasterChef 11 a pesar de emitir hasta tres entregas en menos de una semana.

Antes de seguir, Lluís aclaró que él solo quería saber por qué los jueces le valoran de tal forma, nada más: "soy una persona que no me gusta aceptar las cosas porque sí, me gusta entender el por qué de las cosas porque sino es muy difícil digerirlas. Es verdad que yo esto me lo tomo muy en serio y quiero hacerlo bien y mejorar".

De esta forma, se entiende mejor la actitud que el concursante ha tenido a lo largo de todo MasterChef 11. El expulsado de la noche, por otro lado, fue Tuki.