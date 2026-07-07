La inesperada exigencia de Kiko Matamoros a Marta López Álamo pese a sus 40 años de diferencia

Desde que se conocieron hace siete años, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han construido una relación sólida que ha resistido la exposición mediática, las opiniones ajenas y una diferencia de edad de cuarenta años que nunca ha sido un obstáculo para ellos. Su boda en 2023 y la estabilidad que ambos proyectan los sitúan en uno de los momentos más plenos de sus vidas.

Marta, de 29 años, y Kiko, de 69, han defendido siempre que su vínculo se basa en la compañía, el respeto y la felicidad compartida, lejos de los prejuicios que circulan en redes sociales. La modelo reconoce que las críticas por la edad de su marido "le han importado cero", acostumbrada a convivir con el ruido mediático desde el inicio de su carrera.

El deseo que Kiko mantiene desde el primer día

En una entrevista íntima concedida a Divinity, Marta ha revelado que Kiko lleva años insistiendo en un deseo que para él es profundamente emocional: tener un hijo juntos. "Él lleva queriendo tener hijos conmigo desde que empezamos, siempre me ha dicho que quiere que yo tenga algo suyo cuando no esté", confiesa la modelo.

Kiko, que ya es padre de cinco hijos fruto de relaciones anteriores, ha mantenido esta petición desde el inicio de su historia con Marta. Para ella, la idea está cargada de una tristeza doble: "Es bastante duro pensar que el amor de mi vida no va a estar toda la vida en la mía".

La reflexión de Marta y su límite temporal para ser madre

La influencer admite que le gustaría que la gente empatizara con la complejidad emocional que implica plantearse la maternidad con una pareja mucho mayor. "La gente no se para a pensar lo duro que es querer tanto a una persona y saber que, si todo sigue su curso natural, no va a estar", explica.

Aun así, Marta contempla la posibilidad de cumplir el deseo de Kiko, pero con una condición clara: solo tendría un hijo si llega este año, el próximo o como máximo el siguiente. Una decisión que responde a un motivo esencial: "Lo podría disfrutar".