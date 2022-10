La inesperada declaración de amor de Ortega Cano a Ana María Aldón: "¡mi semen es de fuerza!"

De momento, no ha pensado en la separación, pero cree que Ana María Aldón ya no le quiere "Para mí, lo más normal es que continuáramos", ha expresado frente a Ana Rosa Quintana

José Ortega Cano, tras mucho hacerse esperar, finalmente ha concedido una entrevista muy esperada por el público: ha sido Ana Rosa Quintana en su regreso a la televisión quien ha tenido el placer de hablar con el ex torero acerca de su crisis sentimental con Ana María Aldón y su enfrentamiento con Rocío Carrasco. De esta última, asegura que ha puesto el asunto en manos de sus abogados, pero de su todavía mujer, ha tenido palabras muy emotivas (y un tanto llamativas).

"No hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo. Vivimos bajo el miso techo, pero cada uno lleva su vida", contó hace poco Ana María Aldón en Fiesta, el nuevo programa de Telecinco. Pero Ortega Cano no cree que su relación haya llegado a un final, al menos no todavía: "no he consultado abogados por la separación. No he pensado en separación. Para mí, lo más normal es que continuáramos. Mi niño que es un prodigio, mi niño ya se está enterando de cosas aunque no dice nada".

Ana Rosa Quintana le insistió en que si no se habla con Ana María Aldón aún viviendo bajo el mismo techo, "eso genera un ambiente...". Pero el ex torero cree que aún hay posibilidad de cambiar la situación: "ella puede no estar enamorada. Yo a ella sí la quiero, y sigo enamorado de Ana María".

Pero el momento más sorprendente de la entrevista llegó cuando Ortega Cano afirmó estar en forma, e incluso ha sentenciado que "mi semen es de fuerza", dejando sin palabras a la presentadora y a los espectadores.