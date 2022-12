La inesperada broma sobre Luka Modric y Mercedes Milá que provocó numerosos insultos

El comentario realizado por el perfil de Movistar Fútbol se ha llevado toda una serie de insultos La comparación entre Modric y Milá y Majer y David Guetta no ha hecho ninguna gracia

Luka Modric no ha podido acabar el encuentro contra Japón y en su lugar ha salido Lovro Majer. El momento no ha sido comentado con ninguna pasión por los comentaristas, por ser un movimiento rutinario. Sin embargo, el perfil oficial de Twitter de Fútbol en Movistar Plus + ha aprovechado para hacer unas comparativas que no han caído en gracia. “Cambio en Croacia. Se sienta Mercedes Milá y sale en su lugar David Guetta” decía el tuit.

Así, con este mensaje comparaba a Luka Modric con Mercedes Milá y a Lovro Majer con David Guetta. Aunque los parecidos son más que cuestionables, la verdad es que este inocente tuit ha recibido multitud de críticas en la plataforma. En muy poco tiempo ha recibido más de 6.000 me gustas pero también más de 500 comentarios en los que se podían leer insultos de toda clase.

Entre estos se podía leer “Vaya mundial lleváis con los chistes malos”. Seguido de otros usuarios informando que “veo todos vuestros partidos pirata”. Otros comentarios no pueden adjuntarse ni mencionarse por ser de mal gusto. La verdad es que una parte de los que han comentado se han reído, pero han sido pocos. Los demás han seguido el camino de señalar que “daba cringe”.