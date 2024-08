La inédita reacción de este soltero al ser rechazado en 'First Dates': "Es algo normal"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pedro y a Natalia. Pedro viene de Valencia y ha llegado al restaurante del amor en busca de una chica que tenga las ideas claras. Por su parte, Natalia es una joven originaria de Toledo, pero que reside en Madrid por sus estudios.

"Me ha sorprendido, de verdad. No me la esperaba tan guapa. Me ha gustado", confesó el soltero cuando vio a su cita. Desafortunadamente, esa primera impresión no era compartida. "De entrada, no me ha convencido mucho", espetó la madrileña frente las cámaras de 'First Dates'.

Durante la cena, descubrieron que tenían puntos en común. Mentalmente, eran muy afines y se dieron cuenta de que tenían una visión del futuro muy parecida. Sin embargo, la decisión final no fue favorable para Pedro, ya que Natalia no quería una segunda cita con él.

Pedro se sintió un poco decepcionado: "Es normal, cada persona tiene sus propias preferencias y gustos", dijo. "Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante". Natalia, por su parte, se sintió un poco mal por haber decepcionado a Pedro