Increíble, pero cierto: Kira Miró pudo haber muerto en un avión "en dos ocasiones"

'El Hormiguero' recibió durante el día de ayer a Kira Miró y Esmeralda Pimentel, dos de las protagonistas de la serie de Amazon Prime Video titulada 'Perverso'. Un proyecto original de la plataforma de streaming, spin-off de la ficción 'Parot' emitida en La 1 primero, y después en la aplicación. Ambas intérpretes hablaron largo y tendido acerca de la producción española, pero fueron unas palabras de Kira Miró las que más llamaron la atención de los espectadores.

"He estado a punto de morir dos veces en un avión", empezó narrando la actriz canaria, dejando a Pablo Motos con la boca completamente abierta. Acto seguido, explicó cuáles fueron esas dos ocasiones en las que casi pierde la vida volando: "una de las veces, nos encontrábamos despegando y empezó a oler a quemado en la cabina".

El avión finalmente dio la vuelta y logró aterrizar con normalidad, sin ningún sobresalto más.

La segunda ocasión se produjo en un vuelo con destino a Madrid que estaba a punto de aterrizar. Sin embargo, "el avión no lo hizo y volvió a elevarse. Pensé que nos habían secuestrado y me puse a llorar, pero lo que pasaba era que el viento no permitía el aterrizaje".

Pequeños sustos muy habituales en la aviación que casi nunca ponen en peligro ni al pasaje ni a los trabajadores. Por algo dicen que el avión es el método de transporte más seguro, ¿no es así?