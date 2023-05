El increíble cambio físico de Raquel Mosquera en Supervivientes 2023

La concursante es una de las que más transformación física ha sufrido La falta de comida y las duras pruebas hacen mella en el físico de los concursantes de Supervivientes 2023

Supervivientes 2023 es un programa que hace mella en la salud y en la condición física de todos los concursantes, pero el caso de Raquel Mosquera ha sido muy comentado en redes sociales. La famosa peluquera acudió al formato con unos cuantos kilos de más y se le está quedando un tipín...

El paso de Raquel Mosquera por Supervivientes 2023 y sus consecuencias físicas

Son varios los momentos en los que podemos ver el cambio físico que ha sufrido Raquel Mosquera en Supervivientes 2023 en tan solo 5 semanas, pero el vídeo que encontrarás bajo estas líneas es un buen ejemplo. Visiblemente más delgada, muy morena (con el corte del bañador incluido) y con un rostro cansado, pero sonriente. La transformación de la peluquera le ha llenado de felicidad.

En el programa de ayer, Raquel Mosquera fue la concursante eliminada de Supervivientes 2023, que no expulsada. Su futuro se decidirá el próximo domingo junto a los dos concursantes que permanecen desterrados.

Sin embargo, interesante el alegato que la participante hizo antes de que le comunicasen la salida: "no quiero salir, quiero seguir aquí y me gustaría que todas las personas que me queréis, mis seguidores y mi familia me mantengáis aquí con vuestras votaciones porque me gusta superarme cada día, más y más. En vez de apagarme, cada día me levanto con más energía y con ganas de superarme".