El incómodo momento de este soltero en 'First Dates': "Se me ha salido el huevo del tanga"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

David tiene 35 años y ha llegado al restaurante con un ajedrez bajo el brazo para hacer "el jaque del amor". Le ha contado a Carlos que canta por Pavarotti y no se ha cortado en seguir con el repertorio de Nino Bravo. El presentador le ha retado a cantar por el amor de una mujer y se ha quedado a cuadros con la versión del soltero: "Por el amor de una mujer metí la picha en el café". Sobera se ha quedado a cuadros

Lleva un tanga rojo para que le traiga suerte en el amor como en fin de año. A su cita la ha recibido cantando y ella se ha quedado impactada desde el primer momento, de hecho no le ha gustado nada pero a él todo lo contrario: "La verdad que me ha puesto cachondo, se me ha salido el huevo del tanga", ha confesado ante la cámara.

Durante la cena David le ha contado que juega al ajedrez y que necesita cortarse los spaguettis para no atragantarse. "Me ha recordado a mi niño chico" ha dicho ella entre risas. David le ha contado que cree en la reencarnación y que según lo bueno que hayas sido te reencarnas en una cosa u otra.

Cristina lo ha visto demasiado inmaduro pero aún así en la cabaña David ha conseguido robarle un pequeño beso. En la decisión final David ha dicho que tendría una segunda cita con Cristina pero para ella no ha sido suficiente y ha preferido no volver a quedar con él.