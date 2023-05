El impacto de un sevillano al ver a su cita en 'First Dates': "Me ha chocado"

Este lunes han tenido una cita Jesús y David El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Jesús (39 años) y David (47). El primer soltero ha comentado que cogió una excedencia por irse por amor a Polonia, y cuando volvió, le habían reemplazado. "No me arrepiento de nada de lo que he hecho por amor. Me volvería a enamorar, ojalá, porque llevo bastante tiempo que soy 'frozen'".

Además, Jesús ha explicado que le da igual como sea la persona físicamente, pero ha querido dejar claro algo: "Me gusta un hombre que sea masculino". Al ver a su cita, el sevillano no ha tenido muy buena impresión: "Cuando le he visto entrar digo, ¿por qué?, Me ha descolocado bastante (…) Me ha chocado".

David se ha definido como "extrovertido, loco e incontrolable". El soltero ha comentado que le gustan los chicos altos: "Para enano ya estoy yo". Al ver a Jesús, la primera impresión ha sido buena, ya que es bastante alto.

Ambos han coincidido en que físicamente no pegan "ni con cola", y que son como "el chocolate y la lejía, nada que ver". Aun así, han ido conociéndose y se han dado cuenta de que tienen más cosas en común de lo que pensaban. En la decisión final, los dos han comentado que quieren tener una segunda cita.