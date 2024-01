La impactante historia de superación de un soltero de 'First dates': "Me caí 30 metros"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Rafael (26 años) y Seiri (22). El soltero ha explicado que se encuentra bien, pero que le "falta algo", y es que ha asegurado que es mucho de flechazos y que nunca se ha enamorado: "Quiero alguien que se me ilumine la cara al verla. Quiero que me brillen los ojos cuando la mire. Típico amor real".

El almeriense ha sorprendido explicando que tuvo un accidente y que está vivo de milagro: "Me caí 30 metros en las Minas de Rodalquilar y me destrocé. No sé como estoy vivo. Tengo más de 20 fracturas en el cráneo, dos semanas en coma, medio kilo de arena en los pulmones...".

Rafael ha explicado que fue a buscar a un niño desaparecido: "Esa misma mañana fui solo, y por la tarde con un amigo. Crucé un puente de madera con mi amigo y a la vuelta se partió (...) Algo del más allá me dijo 'tienes que seguir y quizás tienes que encontrar el amor'".

Durante la cita se han ido conociendo, y en la decisión final, el soltero ha explicado que quiere tener un segundo encuentro con Seiri porque le ha gustado. En cambio, la comensal ha explicado que no quiere una segunda cita porque se ve "muy compleja".