El impactante descaro de esta soltera con su cita en 'First Dates': "Yo ya he follado mucho"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' ha juntado a Mileina y Adolfo. Nada más verla Adolfo se ha quedado prendado con su cita: "Me ha encantado todo", ha dicho al verla. Lo que más le ha gustado ha sido su corte de pelo.

El programa de hoy ha juntado a Mónica, una vidente que quiere intimidad para hacer cosas especiales porque está cansada: “Yo ya he follado mucho”, aseguraba a su llegada al restaurante que regenta Carlos Sobera.

Afirma que tiene un don especial y que intuía que a cenar con ella vendría un hombre, pero no estuvo muy acertada porque el programa le trajo a Encarna, una mujer sencilla que busca el amor y que detesta todo el mundo esotérico: “A mí estos rollos no me gustan nada”, apuntaba, al ver las cartas del tarot de gatos que su compañera había llevado al primer encuentro.

Durante la cena ambas hablaron de su vida laboral, Encarna le contó que se dedicaba a la pirotecnia pero tuvo un accidente muy grave en el que murieron siete personas. Tenía 39 años y se quedó en silla de ruedas pero recuperó la movilidad y ahora puede hacer una vida normal.

Mónica ha decidido hablarle de su vida sentimental, estuvo casada con otra mujer y se consideró lesbiana durante treinta años, pero ahora se define como 'pansexual' y se enamora de las personas:

“Me daba igual encontrar un hombre que una mujer, y hoy en día te digo que prefería un hombre. Pero me estás cayendo muy bien, porque creo que tenemos muchas cosas en común”, le decía a su cita durante la cena.

A Encarna esto le parecía muy bien, pero ella prefería estar con una mujer que sea lesbiana, pues no le gustan los hombres. El feeling no ha surgido durante la cena y en el momento de la decisión final Encarna le ha dado calabazas: "Busco una mujer que sea lesbiana, como yo” y que “realmente le gusten las mujeres, como a mí”.