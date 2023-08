La impactante confesión de un soltero en 'First Dates': "Desde pequeñito veo muertos"

El formato ha juntado a Ismael y Adrián El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Ismael (25 años) y Adrián (20 años). El segundo soltero se ha definido como un chico "raro" porque tira las cartas y tiene contacto con espíritus: "He tenido muchos contactos con dioses, con espíritus, con otro tipo de criaturas, con uno que tenía un cráneo de cabra por cabeza".

Adrián ha explicado que se metió "en el mundo paranormal porque de chico ya veía gente muerta". El joven le ha explicado a su cita que "desde pequeñito" ve muertos, que ha tenido muchas experiencias paranormales y que le gusta interactuar con espíritus.

Estas confesiones no han preocupado a Ismael, que se ha mostrado muy tranquilo con el tema: "No me da miedo. A mí esas cosas no me dan miedo, sobre todo porque me gustan mucho las cosas de terror y de fantasmas"

Durante la cena se han ido conociendo y han visto que tienen muchas cosas en común, sobre todo que los dos "son unos frikazos". En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener un segundo encuentro, ya que se les ha pasado volando la cita.