La impactante confesión de Pepa en 'First Dates': "A mi un chico que me va a mandar al psicólogo no hay cosa que más cachonda me ponga"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Pepa es una auténtica trotamundos nació en Bélgica, después estuvo viviendo en Indonesia seis años y finalmente acabó en España. Durante su vida se ha movido mucho pero no ha tenido buena suerte en el amor. Le ha contado a Carlos Sobera que le gustan los chicos malos: "A mi un chico que me va a mandar al psicológo no hay cosa que más cachonda me ponga", ha contado.

A cenar con ella ha llegado Valentino con esa imagen de malote pero sin pasarse, nació en Italia pero se ha criado en Argentina toda la vida. A Pepa su cita le ha encantado desde que ha entrado por la puerta: "tiene unos ojazos son como piscinas me podría meter ahí dentro".

Durante la cena han encontrado complicidad pero han encontrado un punto de desunión: a Pepa no le gustan los aviones y le da pánico el mar. Además Pepa ha tenido dos relaciones y Valentino nunca ha estado en pareja, algo que le ha sorprendido.

La cita ha dejado ver las diferencias Pepa le ha confesado que es muy celosa y a Valentino no le ha gustado nada. En la cena se han atrevido con todo tipo de conversaciones Pepa le ha contado que le gusta que le dominen: "Yo creo que en la cama nos lo podríamos pasar bastante bien".

En el momento de la decisión final los dos han querido darse una segunda cita y seguirse conociendo.