No te imaginas lo que le dicen a Emma García por defender a un ex compañero

La inesperada bronca a Emma García por defender a José Antonio Avilés Avilés se sometió a un polígrafo en el Deluxe

Este fin de semana, la actualidad del corazón ha venido marcada por el polígrafo que concedió José Antonio Avilés en el Deluxe. En Fiesta, el programa vespertino de Telecinco que cada fin de semana presenta Emma García, también analizaron las palabras de su ex compañero (lo fue durante la etapa de Viva la Vida), y en este contexto tanto la presentadora como Ana María Aldón hicieron referencia a las palabras que Avilés dijo acerca de la todavía mujer de Ortega Cano: ella le habría hablado de su vida sexual, pero incluso la protagonista de esta anécdota se lo tomó con humor.

Emma García, en este momento, también defendió al colaborador: "a Avilés hay que conocerle. Tú sabes que Avilés, cualquier cosa que digas, la va a reinterpretar, por decirlo de alguna manera fina". Ana María Aldón confirmó esta teoría, aunque dio paso a la presentadora, quien siguió explicando su particular punto de vista: "cuando dice 'hablaba de su vida sexual, tú sabes que cualquier broma él ya lo daba por hecho y por eso el polígrafo le da la razón. Avilés es tal cual lo veis y si estás a su lado sabes que cualquier cosa que digas..."Lo sorprendente es que alguien habló por el pinganillo a Emma García, criticando esta ardua defensa a su ex compañero. Y la presentadora se cabreó mucho más de lo que cabría esperar: "¡escucha! No, yo no saco la cara por nadie. No, no. No saco la cara por nadie. ¿Yo? ¿Que sabéis que a Avilés le he dicho las cosas como son, que al pan, pan, y al vino, vino? Lo que digo es que cuando estás con Avilés, sabes que todo lo que digas se puede malinterpretar o reinterpretar. Qué ya sabes con quién te sientas y con quién estás, y las consecuencias que pueden tener los fotógrafos. Y por eso Ana María se lo toma con humor, porque ya sabía con quién iba a cenar".