Iker Jiménez también sufrió una estafa que te recordará a la de Guillermo Valadés en COPE

Tanto él como su mujer, fueron víctimas de una estafa parecida El presentador de Horizonte narra una historia similar

Estas últimas semanas han sido un hervidero de comentarios en torno a la polémica estafa de Guillermo Valadés a sus compañeros de la Cadena COPE: el periodista habría fingido durante años sufrir un cáncer para el que requería un caro tratamiento, a cambio de recibir dinero para someterse a este proceso que le daba esperanzas. Sin embargo, con el tiempo, se ha descubierto que todo era un engaño y que el trabajador de la COPE no tenía enfermedad alguna.

Ahora, Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores de Horizonte en Cuatro, han relatado una historia bastante similar: un buen día, la pareja se encontró a un cámara con el que trabajaron en el pasado en plena calle: "su discurso estaba muy bien enhebrado y en 20 años he visto tantos cámaras de televisión que le ubicaba. Comentó que su hija tenía cáncer y que su mujer estaba ingresada en el hospital".

Carmen Porter explicó en su programa que este ex compañero "decía que estaba en una situación terrible. No podía ni llevar un juguete a su hija en el hospital y no se cayó el alma a los pies. Le dimos todo lo que llevábamos encima".

Poco después, Iker y Carmen confirmaron que todo era un engaño, aunque ambos están de acuerdo que actuaron como era debido: "escuchas a esa persona en mitad de la calle, tú tienes éxito y ella es una pobre víctima de una enfermedad terrible".