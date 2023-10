Iker Jiménez: "La guerra entre Israel y Hamas en Gaza es uno de los momentos más complicados del siglo XXI"

Hablamos con el presentador de 'Horizonte', que regresa este viernes a Telecinco con un especial sobre el conflicto en el que dará diferentes personas que estuvieron en la zona y cuyas vidas se toparon, por ejemplo, la barbarie en el festival de la paz 'Tribe of Nova'

Iker Jiménez regresa este viernes a Telecinco con una edición muy especial de 'Horizonte'. El programa centrará su entrega en el conflicto entre Hamas e Israel, adentrándose las historias de las asistentes al festival de música por la paz 'Tribe of nova' y dando voz a diferentes personas que estuvieron en la zona y cuyas vidas se toparon con la barbarie, que contarán en primera persona cómo se desencadenó la tragedia, sus vivencias y su lucha por sobrevivir.

"Vamos a analizar entre las historias humanas que hemos conocido, que son difíciles de oír de lo que ha pasado, porque hay mucha gente desaparecida todavía. Hay muchos niños desaparecidos todavía. Nadie saben dónde están. No se sabe si son rehenes o no. Hay una parte de análisis que empieza en el concierto con unas circunstancias muy concretas. Vamos a recorrer esas horas. Vamos a hacer una especie de recorrido en varias historias por esa carretera. Y luego, evidentemente, el viernes va a ver mucha información del mundo y de lo que está pasando. Entonces, el programa tiene una doble cara. Una emotiva y con el dilema de siempre de los periodistas. ¿Hasta qué punto enseñas? Porque duele y causa rechazo. Habrá un 70% de cosas que no podremos enseñar. Pero, por otro lado, si no enseñas, no te das cuenta de lo que ha pasado de verdad", comentó Jiménez en declaraciones concedidas para YOTELE.

Este entrega de 'Horizonte' también ofrecerá información e imágenes inéditas, abordará la última hora sobre la situación en la zona y profundizará en el origen del conflicto, con las valoraciones de Daniel Bashandeh, analista político; Rafael Dávila, general de división retirado y escritor; y José Félix Ramajo, instructor en seguridad privada profesional.

"Tendremos una parte absolutamente humana y una segunda parte de reflexión geopolítica sobre los misterios de lo que ha pasado, porque los hay. No entiendo varias horas de desconexión del Ejército para no acudir a ayudar a su gente, que estaba siendo masacrada, aquello era borrado. Algo que yo, por lo menos, no entiendo. A ver si me lo aclaran, es uno de los puntos. Las horas donde se rompe la valla, se entra asangre y fuego y no se activa nada en una de las zonas mas vigiladas del mundo. Aquí algo ha pasado. Servicios de inteligencia, satélites, ¿pero esto es?", aseguró el comunicador.

En esta conversación con YOTELE, Jiménez desveló que hablarán con personas en todas las zonas del conflicto en este especial: "Creo que es importante ver cómo se está viviendo eso en tiempo real. Y luego, mucha gente, que por desgracia, incluso de otras nacionalidades, ha vivido lo del concierto o se ha salvado de la razia en los kibutz, ¿no? Eso es. Hablando de todo, con sus propios ojos. Se habla de la muerte de la sangre y tal, pero el impacto psicológico que esto produce en la gente que ha estado allí".

Por otro lado, Iker Jiménez no consideró que el salto de 'Horizonte' a Telecinco con este especial sea un premio: "Creo que la televisión está muy difícil. En Cuatro, en Telecinco, en todas partes. Creo que Cuatro tiene la misma enjundia que Telecinco. No hay ningún problema. Lo que es cierto es que si a ti te piden que hagas esta experiencia, me imagino que ocurrió algo. Primero que ‘Horizonte’ nació en Telecinco. Eran otros tiempos, pero nació allí. Yo no creo que quizás sea un programa para todos los públicos, pero creo que cualquier público puede aprender cosas conmigo, no por mí, sino por los expertos y por las personas que vienen. No es una apuesta fácil, y menos en estas fechas, que son vacacionales".

"Lo como un trabajo que no será fácil, aunque tampoco creo que sea definitorio de si seguiremos ahí o no lo sé porque también quiero decir que me imagino que una gran parte de la audiencia está acostumbrada a ‘Horizonte’ en Cuatro los jueves, aunque sea, según me decía Alejandro Salen, la peor competencia de los últimos diez años en televisión, pero ahí estábamos requisitos. Veremos a ver qué pasa. No tengo ni idea, de verdad. Es un encargo especial y puntual", expresó Jiménez.

El comunicador añadió que no siente presión por la audiencia que registre este esepcial de 'Horizonte': "Me han dicho que este programa no es tanto por la audiencia, aunque todos queremos que no vea más, evidentemente, pero tengo que agradecerle a Alesandro en concreto que, cuando me propuso esto, me dijo que no importaba la audiencia. Que era una cuestión de darnos cuenta con un gran programa de qué ha pasado".

"Mucha gente se va a sorprender. Mucha gente hoy en día te ve diferido. Bueno, habrá que verlo. No creo que se puedan tomar muchas enseñanzas de esta experiencia puntual. Si luego deciden que no quedemos ahí, eso será otra historia y se va a empezar a construir eso bien. Yo creo que motivado por un acontecimiento tan sobrecogedor, que han considerado que el jueves en pleno puente era un día difícil, y donde se perdió un poco la fuerza. Quizá en Telecinco nos vea otro tipo de público también", comentó Iker Jiménez.

Sobre su visión del conflicto, el presentador de 'Horizonte' afirmó que este conflicto es "uno de los momentos más complicados de lo que llevamos de siglo XXI": "Tampoco sabemos todo, pero lo que pasa en esas horas del 7 de octubre, la masacre del concierto y la masacre casa por casa en varias poblaciones es de tal nivel de profundo terror. No es guerra, no es un acontecimiento, no es un suicida, no es una bomba, no es un ametrallamiento... Está hecho con algún motivo. Está hecho con el motivo de espantar al mundo. También se ha hecho por eso. Quién han hecho eso sabían que el mundo iba a entrar en cierto conflicto en este momento".

"Por esa circunstancia, porque se ha agitado el avispero mundial de la forma que se podía hacer. Si tú tienes un atentado suicida en Jerusalén por parte de un palestino, si tú tienes un bombazo de Israel a un edificio en Gaza y muere toda la gente es terrible, pero entra dentro de lo que más o menos era lo conocido. La triste canción de la guerra. Ya sabíamos el conflicto, pero en esta ocasión han ido a por familias, por niños, en casas, en parques... Es tan terrorífico que, sin duda, quien lo ha protagonizada lo hace para generar una situación que creo que está programada y que es muy complicada para el mundo entero. Ojalá alguien nos se escuche y esto se detenga de alguna manera porque han dado razones a todos para masacrarse. Entonces, eso a nivel mundial es muy complicado", comentó.

Por último, Iker Jiménez se calificó como "ingenuo y utópico" a la hora de preguntarle sobre si esta escalada belicista actual se parará en un corto plazo: "Creo que, al final, en la humanidad, aunque me lo pone muy difícil, pude haber una idea de camino sin retorno. Es decir, como se hablaba en ‘Oppenheimmer’ y en la historia de la bomba nuclear, no va a ningún sitio. Es el exterminio de la humanidad, una deflagración, de verdad, de intereses entre las diferentes potencias o ejes mundiales, no nos lleva más que la destrucción de esta especie, sinceramente, porque la capacidad hoy en día no es la de hace 50 años. No hay salida. Entonces, este tipo de conocimiento hace que esto no se llegue hasta el último momento. Es una historia muy delicada".

"Hay algo en el ser humano, que todos somos hermanos. Todos somos una especie. Nos han convencido de que el otro es otro, pero no es así. Como eso es imposible porque hemos visto la barbarie, solo nos queda una esperanza. Desgraciadamente, la esperanza es que es tanto el poder bélico que todos saben que no hay salida. Entonces, esa posibilidad, aunque sea por pura supervivencia orgullosa de la especie, es lo que va a imperar. Nadie se va a destrozar porque aquí no sale ganando nadie. Entonces, eso es lo que nos salva de momento, no un buen valor del ser humano", añadió.