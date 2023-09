Ibai y Piqué fichan por 'Joaquín: El Novato' para esta temporada

Ambos protagonizarán una entrevista en exclusiva para Joaquín Sánchez en el programa de Antena 3

Ahora que Gerard Piqué se ha retirado del fútbol profesional y se ha unido a Ibai Llanos en su aventura empresarial más importante hasta la fecha, la Kings League, ambos forman una dupla de personajes de interés para los espectadores que son aficionados al mundo del streaming. Por esta razón, es tan interesante que protagonicen un capítulo de la segunda temporada de Joaquín: El novato tal y cómo ha avanzado en exclusiva VerTele.

Ibai Llanos y Gerard Piqué formarán parte de un capítulo de Joaquín: El novato, eso sí, juntos y no por separado. El programa producido por Proamagna ha cerrado la presencia del ex jugador del F.C. Barcelona y del streamer vasco, aunque las grabaciones aún no han tenido lugar.

¿Y por qué será interesante este episodio? Primero, porque Joaquín podrá explotar al máximo su faceta como influencer, en esta ocasión a través de plataformas como Twitch. Y segundo, porque Gerard Piqué podría hablar con Joaquín Sánchez de temas tan interesantes como... ¡La separación de Shakira!

Joaquín: El novato no empezó con buen pie la segunda temporada; la entrevista a Ana Obregón solo congregó a un 13% de share, cifra que le impidió brillar con la dura competencia de la noche (GH VIP 8 y MasterChef Celebrity 8). Eso sí, probablemente la charla con Ibai Llanos y Gerard Piqué suscite aún mayor interés.