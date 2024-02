¡Huida en First Dates! Este joven escapa de su cita mientras ella estaba en el baño

Los modales ante todo, sobre todo si mantienes una primera cita y no te sientes especialmente atraído (o a traída) por la otra persona. Sin embargo, Álex, un estudiante de Derecho que vive actualmente en Bilbao, no parece entender de modales: aprovechó que su chica, Sandra, había ido momentáneamente al cuarto de baño para escapar del restaurante de First Dates.

Sandra quería encontrar a un chico maduro, divertido y educado, cariñoso y quién sabe si para algo más. Pero Álex era un joven muy tímido, mucho más de lo que a ella le hubiera gustado. Además, él admitiño que "para mi gusto, no me ha parecido guapa", por lo que no sintió ese flechazo que esperaba encontrar.

A ella tampoco le había maravillado su cita, pero evidente prefería terminar de cenar para llegar a una conclusión "porque la persona se lleva por dentro y no por fuera". El problema es que Álex se sentía casi obligado, ya que de haber sido por él, no hubiera aceptado la comida.

Una vez se sentaron en la mesa, nada cambió: una actitud fría y distante que culminó cuando ella se marchó al cuarto de baño, regresando sin encontrar a Álex: "como ya sabemos que no va a haber nada, prefiero irme", le dijo el chico a una de las camareras, quien intentó por todos los medios que se quedara: "no, ya lo hemos hablado. A ella no le va a sentar mal. Yo creo que no le importa porque nos acabamos de conocer". Sin embargo, a Sandra sí que le importó: "me he sentido humillada".