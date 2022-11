El Hormiguero: ¿Qué ocurrió con el reloj que llevaba Antonio Banderas?

El actor llevaba un reloj que marcaba una hora diferente a la española ¿Era El Hormiguero de ayer un programa grabado?

Antonio Banderas fue el invitado de anoche de El Hormiguero, un programa que superó el 20% de share y la barrera de los 2,8 millones de espectadores gracias a la visita del actor malagueño. Pero la audiencia se percató de que había un error: el reloj que llevaba Antonio Banderas en su muñeca izquierda marcaba una hora diferente a la real, por lo que circuló en redes sociales el rumor de que esta entrega era grabada y emitida bajo el formato del falso directo.

Consciente de que el accesorio estaba generando caos entre algunos usuarios, Pablo Motos no dudó en aclarar lo que ocurría: "para los que pensabais que la visita de Antonio Banderas estaba grabada", escribió en Instagram el presentador, acompañando este texto de un vídeo junto a Antonio Banderas: "cuatro o cinco personas me han dicho que el programa no ha sido en directo y que estamos grabados. Entonces no sé qué hacemos aquí a las once de la noche".

"La cosa ha sido tu reloj, que todo el mundo ha dicho que estáis grabando por el reloj de Antonio Banderas". ¿Qué le pasaba al accesorio del intérprete? Así lo aclaraba el propio actor: "este es reloj del personaje que hago en el musical. El mío está en el pantalón y son las 23.03 horas":