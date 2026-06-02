El Hormiguero obligado a rectificar tras la entrevista de Marcos Llorente

Hace unas semanas, Marcos Llorente visitó El Hormiguero para una entrevista que, en principio, transcurría con normalidad. Sin embargo, el ambiente cambió cuando surgió el tema más controvertido del estilo de vida del futbolista: su rechazo al uso de crema solar, su defensa de las gafas con cristales amarillos o rojos y su estricta dieta paleolítica.

Llorente afirmó que lo importante era "tener una relación coherente con el Sol" y que "muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida". También sostuvo que exponerse al sol desde primera hora "prepara la piel y el cuerpo", poniendo en duda la relación entre radiación ultravioleta y cáncer de piel.

Pablo Motos reaccionó de inmediato. Con gesto serio, le recordó que el uso de crema solar sí ayuda a prevenir cáncer de piel y que el daño solar es acumulativo. La tensión entre ambos se hizo evidente.

La respuesta de la comunidad científica

La entrevista no pasó desapercibida. La Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) envió una carta formal a Atresmedia y al programa denunciando que se habían difundido afirmaciones "contrarias a la evidencia científica" ante millones de espectadores.

La AEC2 reconoció que Motos introdujo correcciones, pero advirtió que no era suficiente:

El programa había colocado en el mismo plano opiniones personales y evidencia científica.

Las afirmaciones de Llorente podían generar confusión en temas de salud pública.

Era necesaria una rectificación clara, en el mismo formato y franja horaria.

La asociación exigió además que la rectificación incluyera voces expertas en dermatología y oncología y que el programa reforzara su compromiso con la comunicación científica rigurosa.

La rectificación en directo

Este lunes, con Marta Sánchez como invitada, El Hormiguero aprovechó la sección de ciencia de Marron para abordar de forma explícita la importancia del uso de crema solar.

Durante el experimento, se explicó cómo actúa la radiación ultravioleta en la piel y por qué los protectores solares son esenciales para prevenir daños celulares y cáncer cutáneo. El mensaje fue directo, visual y sin dobles lecturas.

Aunque el programa no mencionó de forma literal la polémica con Llorente, el gesto fue interpretado como una rectificación clara, alineada con lo solicitado por la AEC2.

Qué implica este movimiento para el programa

La rectificación supone un reconocimiento implícito de la responsabilidad que tiene un formato con audiencias millonarias. También marca un precedente: la ciencia no puede presentarse como un debate de opiniones cuando existen consensos médicos sólidos.

El gesto ha sido bien recibido por divulgadores y profesionales sanitarios, que llevaban días reclamando una aclaración pública.