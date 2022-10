El Hormiguero: así escoltó Daniel Craig a la reina Isabel II en los Juegos Olímpicos de Londres

"Estaba como soñando", asegura el actor Daniel Craig se encuentra en España promocionando Puñales por la Espalda: El misterio de Glass Onion

Daniel Craig, Kate Hudson y Rian Johnson fueron los invitados de ayer en El Hormiguero, una visita de lujo con motivo de la promoción de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, la nueva película original de Netflix, y secuela del inesperado éxito que arrasó en 2019. Si bien los tres (actores y director) hablaron largo y tendido acerca del proyecto, fue una anécdota de Daniel Craig la que acaparó todas las miradas.

En plena entrevista, Pablo Motos le preguntó a Daniel Craig acerca de la oportunidad de escoltar a la reina Isabel II durante los Juegos Olímpicos de Londres de 2012: "es una de esas experiencias en la vida en las que estás como soñando", reveló con una sonrisa en la cara el actor que interpretase en la última etapa a James Bond.

También se refirió a la personalidad de la difunta monarca, ahora que está de actualidad: "ella quería reír y hacer chistes", aseguró frente al público de El Hormiguero. Dejó bien claro que la reina Isabel II era una persona muy cercana, y que le trató muy bien cuando la conoció.

Pablo Motos, antes de seguir, le preguntó acerca de los acentos: Daniel Craig ha tenido que cambiar en varias ocasiones su dicción, y no es nada fácil: "se me dan muy mal, tengo que trabajarlo muchísimo y no se me da bien la imitación".