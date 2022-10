El Hormiguero: Carmen Machi revela su tratamiento médico para el problema que tiene en el coxis

"Mi quiropráctica me mete...", confiesa la actriz Carmen Machi fue la invitada de El Hormiguero

Carmen Machi y Laura Galán fueron las dos invitadas de El Hormiguero, actrices que protagonizan Cerdita, la nueva propuesta de terror del cine español. Pero fue Carmen Machi la que robó todo el protagonismo al contar una anécdota relacionada con una enfermedad que le pone en un serio aprieto cada vez que sufre un brote: "sí, de hecho estoy destrozada del coxis".

"Tengo el coxis que se me mete para dentro, pero mi quiropráctica me mete el dedo en el culo y me lo saca", ha contado Carmen Machi sobre este problema que sufre y que ha provocado algunas carcajadas en el plató de El Hormiguero. Ahora bien, confirma que por muy extravagante que pueda parecer el método, le alivia: "duele más tener el coxis metido hacia dentro, que realmente el hecho de que te lo saquen. Lo que pasa es que no lo sabe hacer todo el mundo".

La actriz también ha contado que hay personas que tienen molestias o dolores en el pie o en la rodilla, "y el problema está realmente en el coxis". Un consejo del que seguro muchos espectadores han tomado nota para contárselo a sus médicos.