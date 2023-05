Lo que hizo Bosco en Supervivientes 2023 mientras pensaba que las cámaras no le grababan

El concursante ha hecho un comentario con el que descubrimos su estrategia con la comida "Yo el centollo si no lo ven estos, no me afecta. Si no lo huelen estos cuatro..."

Bosco es uno de los concursantes de Supervivientes 2023 más sorprendentes, capaz de luchar en cada prueba y de conseguir el collar de líder en más de una ocasión. Pero esta vez, es noticia por algo muy diferente: cuando Bosco Martínez-Bordiú pensaba que las cámaras no le grababan, ha dejado caer cuál es su estrategia con la comida.

La estrategia de Bosco con la comida en Supervivientes 2023

El resumen es que Bosco le confesó a Diego Pérez que su verdadera intención era no compartir el centollo con el resto de sus compañeros; no sabía que los cámaras estaban grabándole, por lo que lo dijo sin pensar en las consecuencias: "yo el centollo si no lo ven estos, no me afecta. Si no lo huelen estos cuatro… En plan estos dos pavos, a mí no me como la cabeza nada". Diego, en lugar de negarle lo que acababa de decir su amigo, asintió con la cabeza.

Acto seguido, Bosco y Diego han regresado con Ginés y Raquel, y los cuatro se han comido el centollo sin el resto de sus compañeros. De cara a la galería, todos admitieron que este centollo no tenía mucha carne, e incluso Bosco se acercó para decirles que no había comida para todos y que lo que sobrase, iría al caldo.

"¿Pero por qué no al caldo del de todos?", se quejó Alma Bollo, visiblemente cabreada. Y para terminar, añadió: "¡se va acercando la final y se os está viendo el plumero!".