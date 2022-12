Esto que hizo Bibiana Fernández provocó su expulsión de Masterchef Navidad

El tronco de Navidad que elaboró tenía... ¡un molde! Bibiana Fernández sacó a relucir su particular sentido del humor: "soy muy aficionada a la silicona"

Masterchef Navidad no está teniendo el éxito de anteriores ediciones, pero al menos nos está regalando algunos momentazos como este protagonizado por Bibiana Fernández en el programa de ayer. Este personaje televisivo presentó ante los jueves un tronco de Navidad cuyo aspecto invitaba a ser probado, una auténtica obra de arte culinaria que sorprendió a los responsables de valorarla: "espectacular" o "parece sacado del pesebre" fueron algunos de los calificativos utilizados.

"¡Cómo ha crujido!", gritaban con emoción sus compañeros al comprobar cómo era el corte del tronco. Jordi Cruz, en cambio, se mostró pensativo: sabía que había truco, y cuando descubrió que tenía molde, preguntó: "ah, ¿pero que tenía molde?".

En ese momento, Bibiana Fernández ya se había ganado la expulsión pese a no saberlo, por lo que decidió que era buen momento de defender el uso de la silicona desde su particular sentido del humor: "¿sabes qué ocurre? Que yo soy muy aficionada a la silicona, nunca he tenido nada en contra (...). Por eso me había quedado tan bien. Ya me parecía a mí...". Samantha, por su parte, aseguró que el tronco era un caos, pero que "no estaba malo del todo". El problema es que el molde encajado en el tronco no le valió para librarse de la temida expulsión.