Así fue la histórica bronca entre María Jimenez y Ana Rosa Quintana

María Jiménez se enfrentó duramente a la presentadora de las mañanas de Telecinco

María Jiménez, una de las voces más particulares del panorama musical español, ha muerto esta mañana a los 73 años de edad. Cantante, bailaora y actriz, también ha protagonizado una importante presencia en medios de comunicación. Pero sin duda alguna, quedará para el recuerdo esa tremenda bronca que tuvo con Ana Rosa Quintana a través del teléfono de aludidos.

"Que me tenéis hasta el mismísimo coño", gritó María Jiménez visiblemente cabreada por el asunto del que se estaba hablando en el programa de Ana Rosa Quintana (en su etapa previa a Telecinco). Tal es el enfado de la cantante, que soltó un comentario bastante fuera de lugar, que sin embargo, pasará a la historia de la televisión: "¿te digo a quién se la tuviste que chupar para llegar a dónde estás?", repitió en varias ocasiones para que la presentadora la escuchase bien.

Palabaras que una vez comprendió Ana Rosa Quintana, fueron respondidas con rotundidad, sin caer en descalificativos: "dilo, venga. Aquí nos estamos confundiendo todos. Mira, María, yo te he defendido siempre (...). He estudiado 5 años periodismo, he sido corresponsal en Nueva York... He hecho muchísimas cosas", se defendió la periodista.

María Jiménez, gracias por poner en su sitio a Ana Rosa Quintana.

Guardaré siempre esté momento.

D.E.P. pic.twitter.com/Re4ACbfggD — No es país para fachas 🚮 (@teacher2o23) September 7, 2023

Ana Rosa Quintana, quien intentó hacer ver a la aludida que la había defendido siempre, zanjó el asunto entre los gritos de una alterada María Jiménez.