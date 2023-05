Así fue la histórica cita del 'Patica' en First Dates

Este martes han tenido una cita José Ángel y Noelia El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Noelia (27 años) y José Ángel (26). La soltera se ha definido como una "cabra loca", y ha comentado que le gusta mucho comer: "No hay mejor cosa". Está de suerte, y es que a su cita también le gusta mucho.

José Ángel ha llamado la atención y es que se le conoce como el 'Patica' y es tiktoker. "Me he hecho famoso a raíz de subir un vídeo en Tiktok. Soy agricultor, trabajo en el campo y hago vídeos de las comidas de mi madre", ha explicado el comensal que tiene más de 1.500.000 de seguidores.

el 'Patica' en First Dates | Mediaset

A pesar de ser bastante conocido, él ha querido demostrar que no se siente diferente por tener tantos seguidores: "No me creo nadie, ni más que nadie, soy yo, y ya". Eso sí, el granadino ha confesado que no lleva del todo bien la popularidad: "La fama la llevo un poquillo mal porque sales y la gente te conoce y te paran para pedirte fotos".

Noelia, al saber que su cita era el 'Patica' ha alucinado: "¿Qué hace aquí? (…) ¡Me he quedado boquiabierta!". Al conocer al soltero, le ha comentado que no le "esperaba" y le ha comentado que le sigue en TikTok. Aunque luego ha reculado y ha explicado que no está segura de si le sigue: "Creo que lo sigo, ahora no estoy segura".

Durante la cita han estado conociéndose y han pasado un buen rato. La soltera ha comentado que no se imagina "ser novia de un tiktoker famoso". Aun así, en la decisión final, Noelia ha comentado que sí que tendría una segunda cita con él. En cambio, el 'Patica' ha explicado que no es su prototipo y que no quiere tener una segunda, que prefiere quedar como amigos.