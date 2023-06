La historia de Eneko, el ex de Barça y Sabadell que ha ganado MasterChef 11

El joven fue centrocampista en la filial del F.C. Barcelona en la temporada 2007/08

Vibrante, así fue la final de MasterChef 11, una temporada que ha estado cargada de polémicas, pero que ha terminado de la mejor forma posible: Eneko se ha coronado como el auténtico ganador de la edición, por encima del resto de sus compañeros. Lo que pocos saben, excepto que hayan visto el programa al completo, es que Eneko antes era futbolista. ¿Conoces su pasado?

Eneko Fernández fue centrocampista de la filial del F.C. Barcelona en la temporada 2007/08, bajo órdenes del mismísimo Pep Guardiola y coincidiendo en aquel momento con algunos de los jugadores más míticos del club azulgrana, tales como Sergio Busquets.

Seguramente la presión de formar parte de un club tan grande le habrá ayudado a ganar MasterChef 11, tal y cómo él mismo reconoce en un mensaje publicado a sus seguidores tras conocerse su victoria: "siento que todas las experiencias anteriores de mi vida me han servido para poder brillar estos meses en las cocinas, aguantar la presión y seguir hacia adelante. El premio que me llevo va mucho más allá de ganar el programa; tiene que ver con el cariño y reconocimiento que todos me habéis dado".

Ahora que Eneko ha ganado MasterChef 11, su futuro posiblemente siga ligado a la cocina y bien lejos de un campo de fútbol, pero es curioso tener constencia de la evolución personal y profesional de este crack.