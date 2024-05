El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca se pronuncia sobre la tauromaquia

Juan del Val y Nuria Roca se han convertido en dos de los rostros más polémicos de la televisión. Él por su participación habitual en El Hormiguero y sus comentarios acerca de la situación política, ella desde su formato dominical en LaSexta, llamado La Roca.

Ahora, también es conocido Juan del Val Roca, hijo mayor de la pareja, quien ha saltado a la pequeña pantalla junto a su amiga Berenice Lobatón, presentadora de Generación T.

Generación T es un espacio dedicado al sector de la tauromaquia que se emite en One Toro TV y en el que Juan del Val Roca ha hablado acerca de este polémico negocio. Siempre se ha mostrado un amante de los toros, y así lo ha hecho saber a través de las redes sociales: “somos una familia de taurinos y orgullosos”, dijo en verano de 2022 tras recibir multitud de críticas en TikTok.

El joven no parece estar molesto por las posibles críticas que reciba en función a sus palabras y así lo hace saber en el primer programa de Generación T: “de vez en cuando, cuando subo una fotografía, me llegan muchos comentarios malos. No me imagino la de comentarios que te llegan a ti”, interpela a Roca Rey.

El torero responde con una reflexión y le da un consejo: “realmente la opinión correcta es la que tú llevas dentro. Y para hacer la correcta tienes que escucharte. Y para ello, debes no escuchar a los demás”.