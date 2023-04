Lo que ha hecho Anabel Pantoja en pleno reencuentro de Yulen y Arelys en Supervivientes 2023

Anabel Pantoja ha protagonizado un comentado gesto que no ha pasado desapercibido La sobrina, que se encontraba frente al televisor, ha preferido ver Netflix en lugar de Telecinco

Supervivientes 2023 emitió este domingo el reencuentro entre Yulen Pereira y su madre, Arelys Ramos y concursante del reality. El joven de 27 años y conocido esgrimista explicó a su progenitora que había roto definitivamente con Anabel Pantoja, a lo que la mujer respondió sorprendida: "me duele bastante escuchar esto aquí".

Ahora todos se preguntan si Anabel Pantoja habrá visto este momentazo, algo que ella mismo se ha encargado de contar a todos sus seguidores de Instagram.

Tal y como ella mismo publicó en su perfil, a través de las stories de esta popular red social, prefirió ver una serie de Netflix antes que sintonizar Telecinco y ver el reencuentro de Yulen Pereira, su ex novio, con Arelys Ramos, su ex suegra: "me quedan 6 capítulos y tengo mucha angustia", dijo Anabel Pantoja acerca de La gloria, la serie coreana de Netflix por la que optó durante la noche del domingo 16 de abril de 2023.

Es evidente que Anabel Pantoja no quiso entrar al trapo y no comentó absolutamente nada del reencuentro madre-hijo en Supervivientes 2023, pero con esta imagen, deja claro que no quiere saber absolutamente nada del hombre con el que un día se casó. Además, también ha compartido una canción en Instagram que lo dice todo: El tonto, de Lola Índigo y Quevedo. ¿Es una publicación con doble sentido como todos creemos? Porque la letra... Lo dice todo: "el tonto que me dejaste, pero no estoy triste. Salgo de noche, hasta tarde, y tú solo quieres saber".