“La he visto mandoncilla": soltero de First Dates sobre la cita que ha tenido

Rivas y Carolina han tenido una velada muy intensa dentro del restaurante de First Dates Él ha quedado sorprendido por la intensidad con la que ella dirigía la cita

Carolina y Rivas han tenido una cita de lo más intensa en First Dates. Ambos al principio han tenido opiniones diversas sobre lo que estaban viendo. Para Carolina él tenía “pinta de chulito de discoteca”, aunque ha reconocido que ella podría aparentar ser “una pija estirada”, cosa que no es. No obstante, las cosas han ido por otro derroteros cuando han empezado a hablar ya conocerse mejor.

Poco a poco, según han ido hablando, Rivas ha podido comprobar que su cita era una mujer con mucho carácter y sobre todo intensa, decidida. Como lo ha expresado él mismo “La he visto mandoncilla, de las que igual te pegan con el palo del cepillo, tiene carácter”. Todo ha quedado confirmado cuando han salido a bailar y ella le ha dicho “agárrame fuerte que yo te llevo”. Pese a que la cena ha sido cordial, ambos han tenido sus diferencias.

Cuando ha llegado la decisión final, Carolina ha declarado con sorpresa que quería seguir conociéndole. Pero él ha dicho que no quería una segunda cita. La sorpresa ha sido máxima puesto que ella le ha comentado “Te has quedado sin espetos”. Parece que las calabazas no le han sentado nada bien.