"Si no te gusta tu cita pide que te la cambien" la declaración de María a su soltero

María y Manuel han tenido una velada muy bonita dentro de First Dates y se ha notado Ambos ya se han gustado mientras cenaban, aunque los nervios de él lo han traicionado

Manuel y María han tenido una cita en First Dates que no ha ido nada mal, la verdad es que ambos se han gustado. El granadino y la cordobesa han disfrutado de una bonita velada en el restaurante más conocido de la televisión, sin embargo, al militar le han traicionado los nervios, puesto que se ha intentado hacer demasiado el gracioso. Esto ha provocado que casi María se levante y se vaya.

En uno de los momentos de la cita, Manuel le ha preguntado a María que tal estaba yendo su cena. Ella ha contestado con una gran sonrisa: “muy bien”. Cuando María le ha preguntado a él por lo mismo, Manuel –haciéndose el gracioso– ha dicho: “Regular, mi cita no ha sido lo que esperaba”. María ojiplática ha respondido con un: “Pues nada, pide que te la cambien”.

Ante esta respuesta, él ha intentado solucionar el entuerto con un rápido: “No, no, es broma, me gusta mucho la cordobesa de Canadá”. Ambos han decidido luego tener una segunda cita y conocerse mejor, quizá en la misma Manuel esté más tranquilo y no tenga comentarios que puedan arruinar una estupenda velada. ¡Que viva el amor!