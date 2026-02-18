Un guionista de 'Pasapalabra' desvela los motivos de la victoria de Rosa: "Los dos concursantes tienen que tener las mismas posibilidades"

Rosa Rodríguez hizo historia en la televisión proclamándose vencedora del bote de Pasapalabra. Se llevó el mayor premio jamás visto en el programa: 2.716.000 euros. Completó el 'famoso' Rosco tras 307 programas, tras incorporarse el 19 de noviembre de 2024. La ya exparticipante de 'Pasapalabra' asegura que a pesar de haber pasado ya toda una semana desde que logró su histórica gesta, sigue 'en una nube'. Lógico, considerando que ha logrado un hito a nivel nacional de una dimensión que nadie había logrado nunca antes.

También dejó claro en su momento es que no tenía problema alguno con la importante cifra que Hacienda se llevaba del bote. Al fin y al cabo, para ella es este mismo sistema al que dará una gran parte del dinero que ha ganado lo que le ha permitido justamente gozar de este privilegio.

Sin embargo, tras proclamarse ganadora, algunos acusaron al programa de 'tongo', tras acertar una pregunta tan complicada como la que propusieron. Uno de los guinoistas, Borja Pérez, que se encarga de la coordinación, desveló en La SER por qué fue una respuesta límpia y se merecía ganar El Rosco.

La preguntaba era sobre el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. La letra era la letra M y Rosa respondió con "Morrall".

"Los verdaderos seguidores nos conocen"

Por otra parte el responsable de contenidos de Pasapalabra ha respondido a las acusaciones de supuesto amaño asegurando que esas críticas no proceden del público habitual del programa. Según explica, “muchas veces vienen de personas que no siguen el concurso con regularidad y que se suman al ruido buscando una controversia que realmente no existe”, dice Angulo, autor de la pregunta.

"Los que son fieles seguidores del programa saben que esa concursante se lo merecía y que podía acertar esa pregunta porque llevaba estudiando mucho tiempo, se estudió esa lista, le salió y no hay más", decía.

Insiste en que el formato es claro: se plantean 25 preguntas y el concursante que logra completarlas correctamente se lleva el premio. “No hay favoritismos. Nos es indiferente que gane Rosa o Manu. El bote es para quien consigue acertar las 25 palabras”, recalca. Además, cree que cualquier espectador que haya seguido el desarrollo del programa ha podido comprobar la evolución de ambos participantes. “Se ha visto cómo han ido creciendo, igualando el nivel y mejorando con el paso de los días”, añade.

Tanto él como el equipo defienden que el concurso se rige por normas transparentes y que la igualdad de condiciones es prioritaria. La clave, explican, está en que ambos aspirantes afronten pruebas con el mismo grado de dificultad. “Buscamos que el rosco sea exigente, pero alcanzable. Las preguntas están documentadas y no se improvisan”, concluyen.