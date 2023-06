Guille y Teté de 'Los Serrano', protagonistas por una decisión inesperada

Guille y Teté han llamado la atención de los seguidores Ambos tienen una relación muy bonita

Natalia Sánchez y Víctor Elías, más conocidos como Teté y Guille por sus personajes en Los Serrano, vuelven a ser protagonistas en 2023 por una decisión un tanto inesperada. Los actores de la mítica serie de Telecinco se han ofrecido a vivir una experiencia única intercambiando sus casas; así, han viajado de Madrid a Barcelona y viceversa y han compartido sus primeras impresiones.

HomeExchange, intercambia tu casa como han hecho Teté y Guille de Los Serrano

Para realizar esta experiencia con éxito, Guille y Teté han intercambiado sus hogares durante varios días a través de HomeExchange.

Para Víctor Elías, intérprete de Guille, asegura que ha sido una oportunidad única e "impresionante" porque ha podido mudarse temporalmente a la casa que Natalia Sánchez tiene en Barcelona, con piscina y rodeada de naturaleza: "en su casa me he sentido como en mi propia casa (…) Además, he podido sacarle partido a la piscina en mis ratos libres aprovechando el buen tiempo y que yo no tengo en mi casa de Madrid, por lo que he disfrutado como un auténtico crío dándome un baño".

En cuanto a Natalia Sánchez, ha viajado hasta Madrid para disfrutar de la casa de Víctor, a la cual define como una "casa con muchísimo encanto". Sin embargo, lo mejor para ella ha podido tocar el piano del intérprete y músico: "Ha sido un fin de semana súper divertido y muy agradable (…) A pesar de que soy de Madrid, hacía mucho que no la disfrutaba de esta manera porque Víctor me dejó una lista con sus lugares preferidos y siento que he redescubierto la ciudad".

¿Será HomeExchange el futuro del alojamiento compartido como ya lo es Airbnb y aplicaciones similares?