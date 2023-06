El duro de ataque de Belén Esteban a Raquel Bollo por Supervivientes 2023

La Princesa del Pueblo lanza un golpe bajo contra la madre de Alma Bollo

Belén Esteban no aguanta más la actitud de Raquel Bollo: la madre de Alma Bollo no ha dejado de defender a su hija (también a su hijo, Manuel Cortés) tras su aso por Supervivientes 2023. Sin embargo, la Princesa del Pueblo está más que cansada con su compañera de Mediaset, sobre todo después de que Raquel utilizase la misma frase que una vez hiciera famosa Belén, "por mis hijos mato", para lanzarle un dardo de lo más envenenado.

"Nunca me atrevería a decir nada de su papel como madre porque ha sido una madre estupenda. Eso lo sé yo. Y que me he matado a defenderla también. A mí lo del otro día me dolió porque yo hablo de cómo defendió a sus hijos, que no me ha gustado", ha empezado diciendo Belén Esteban acerca de ese comportamiento de Raquel Bollo que no le gusta en absoluto.

Èntonces, ha enviado un mensaje muy claro a la que fuera su amiga: "la diferencia entre su hija y la mía es que la mía no ha ido a un reality, ¿vale? Y yo sé que si dice que por sus hijos mata, mata. Pero yo conozco a Raquel y sé con qué intención lo ha dicho".

A pesar de asegurar que no quería decir nada, Belén Esteban admite estar muy cansada de su compañera, por lo que espera poder pararle los pies con este mensaje que ha emitido a través de Sálvame. Además, recuerda a Raquel Bollo que tanto ella como su hijo ha trabajado en el programa que tanto critica ahora: "aquí se han llenado muchs neveras, la primera la mía, y la segunda la suya".