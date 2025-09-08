El Gran Wyoming abre su corazón en 'Salvados' y confiesa su mayor miedo tras 20 años en 'El Intermedio'

El equipo de 'Salvados' se coló en el plató de 'El Intermedio' para descubrir los secretos del programa más longevo de laSexta, que celebra esta temporada su vigésimo aniversario. Gonzo, reportero del espacio durante nueve años, volvió a la que fue su casa seis años después de marcharse para ponerse al frente del formato de entrevistas y reportajes. Entre bambalinas, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming compartieron con él cómo se prepara un directo que cada día obliga a leer decenas de páginas de guion, corregir erratas y adaptarse a la actualidad. “Ella es muy meticulosa, yo soy muy cascarrabias. Así que esto es un proceso”, reconoció Wyoming.

El presentador dejó claro que no se considera periodista y que vive la información con implicación personal. “Tengo sentimiento real de las cosas, una ideología, soy completamente impermeable a la estupidez, al fascismo y todo eso”, explicó. Aseguró que la dureza de la actualidad le ha restado “gran parte del sentido del humor” y que ahora se siente “más cascarrabias”. En su opinión, 'El Intermedio' ocupa un espacio único en la televisión española: “Somos la puta aldea de Astérix en la programación y eso la gente nos lo agradece”.

En la entrevista también repasó su vida personal y su juventud, marcada por lo que considera un “mundo mejor” tras el final del franquismo. “He tenido una adolescencia riquísima, una juventud pletórica, y todo lo que iba pasando era a más. Era un mundo tan restrictivo y tan reprimido que todo lo que pasaba se vivía con una euforia tremenda. Después de Franco se vivió mucho mejor. Con Franco se vivía de puta mierda”, sentenció, rechazando cualquier nostalgia hacia la dictadura.

A sus 70 años, Wyoming confesó a Gonzo cuál es su mayor miedo en la actualidad: “Si realmente el fascismo llega a ganar unas elecciones, yo lo voy a pasar muy mal, yo voy a ser un segregado. Esta gente no permite esas cosas. La libertad se cercena”. También criticó el discurso de quienes denuncian falta de libertad en España, citando unas palabras de Isabel Díaz Ayuso: “¿Cómo se atreve a decir que vive en una dictadura cuando está diciendo que el presidente es un mafioso? Alguien dice en la calle con un megáfono que Franco es un mafioso y son 20 años de cárcel, punto. Este descaro me abruma”.

En su repaso por los distintos programas en los que había trabajado en televisión, recordó 'El peor programa de la semana', cancelado tras invitar a Quim Monzó, y 'Caiga Quien Caiga', retirado bajo el gobierno del PP. “Laminaron todos los programas: '59 segundos', 'El Informal'... cualquier programa con contenido político se quitó de la parrilla. Esta gente no se anda con contemplaciones. No saben manejar que te rías de ellos, si les quitas la solemnidad se caen”, concluyó.