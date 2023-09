El gran enfado de Oriana contra la organización de 'GH VIP 8' por esto que le han hecho

El programa le daba la opción de ver a su novio, a cambio de 12.000 euros del premio final

GH VIP 8 se ha propuesto poner contra las cuerdas a sus concursantes nada más empezar la edición. Lo que prometía ser un año bastante tranquilo para no repetir las polémicas del pasado, incluyendo el abuso a Carlota Prado por parte de un compañero, se está convirtiendo en una caza a todos los niveles. La primera en ser afectada por esta nueva política ha sido Oriana Marzoli: la organización le dio la oportunidad de ver a su novio a cambio de rebajar 12.000 euros del premio final.

El gran problema era que si Oriana aceptaba la propuesta, el premio se quedaría en 135.000 euros, 15.000 euros menos de los originales, después de que decidieran rebajar 3.000 euros a cambio de una cesta de comida para los concursantes aislados bajo tierra.

Cuando Oriana fue consciente del problema que se avecinaba (estar tres minutos con su chico por 12.000 euros era demasiado), y a punto de aceptar la oferta, rompió a llorar y a cargar contra la organización: "¡esto no se hace! No me hagáis esto porque no aguanto. Espero que sea una broma. Pago si lo dejáis como concursante. ¿Cómo me hacéis esto? Me importan una mierda 12.000 euros a mí, pero yo lo quiero aquí".

En redes sociales circula la teoría de que Daniele, su chico, rompió con Oriana en directo tras negarse a pagar finalmente los 12.000 euros. E incluso que su reacción habría sido un tanto violenta. Sin embargo, los espectadores no vimos tal comportamiento, o al menos no se intuyó