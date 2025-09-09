Glòria Serra sorprende emulando a 'Los ángeles de Charlie' para anunciar la nueva temporada de 'Equipo de investigación', que ya tiene fecha de estreno

Glòria Serra se ha puesto en la piel de un trío de agentes secretas para anunciar la nueva temporada de 'Equipo de investigación'. La presentadora aparece caracterizada como distintas heroínas en una divertida promo que parodia a la mítica serie estadounidense 'Los ángeles de Charlie', convertida en fenómeno televisivo desde su estreno en 1976. En el vídeo, Serra se enfrenta a maleantes, entrena y posa mientras una narración desvela “había una vez tres muchachitas que trabajaban en la unidad de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado [...] Yo las aparté de todo esto y ahora trabajan para mí en 'Equipo de investigación''”.

El guiño televisivo sirve de carta de presentación para la temporada número 15 del programa de Atresmedia, uno de los formatos más consolidados de laSexta, que llegará el próximo viernes 12 de septiembre. En la temporada anterior logró una audiencia media de 654.000 espectadores y un 6,1% de cuota, su mejor dato desde 2019.

La promo conecta con otras piezas originales lanzadas por Atresmedia para anunciar la vuelta de sus formatos en esta temporada televisiva. Sonsoles Ónega, por ejemplo, anunció su regreso a 'Y ahora, Sonsoles' al más puro estilo de Olivia Newton-John en 'Grease'. Con este mismo espíritu, laSexta ha apostado por el humor y la autoparodia para reforzar la presencia de uno de sus programas más emblemáticos.

Además de liderar la franja de los viernes por la noche, 'Equipo de investigación' también se ha convertido en un pilar de la programación matinal de la cadena con sus reposiciones durante los fines de semana, consolidando a Glòria Serra como uno de los rostros más reconocibles de la cadena.