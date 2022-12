Gloria se niega a tomarse el postre en el reservado con su cita de First Dates

Gloria y Antonio han tenido muchas en común y al final los obstáculos se han superado Ella le ha dicho que no a tomarse un postre en el reservado pero un sí a seguir quedando

Antonio y Gloria han tenido una cita muy especial dentro de First Dates. Los dos solteros han estado en sintonía y lo cierto es que se han gustado nada más verse. Luego de una primera conversación en la entrada del restaurante y con Carlos Sobera presente, ambos han querido sentarse a cenar juntos y poder disfrutar de una buena noche. Allí, poco a poco, han podido comprobar que tenían muchas cosas en común y que físicamente se atraían.

Una vez que la cena ha estado servida, los dos han empezado a indagar en sus respectivas vidas para ver que podían descubrir el uno del otro. Aquí es donde han visto que los dos sevillanos se gustaban de verdad. A pesar de esto, Gloria ha sido clara y ha contado que a ella le cuesta un tiempo intimar con una persona, no es muy directa para estas cosas. Esto se ha visto cuando Antonio le ha dicho si quería tomarse el postre con él en el reservado del restaurante. Ella no ha querido hacerlo, "no es el momento" ha declarado.

En el momento de la decisión final los dos solteros han estado seguros de que querían repetir y así ha sido. Que viva el amor.