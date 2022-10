Gloria Camila revela que tuvo un aborto mientras estaba con Kiko Jiménez

La joven confirmó este episodio desconocido de su vida en Pesadilla en el paraíso Chema, su primo, afirmó desde plató conocer este aborto de Gloria Camila

Pesadilla en el paraíso no habrá gustado a la audiencia, y sus datos lo dejan bien claro (en el debate de ayer, un 10,4% de share), pero sus concursantes siguen dando todo lo que están en sus manos para dar juego. Y Gloria Camila ha sido la última en sorprendernos con una revelación: aunque los medios de comunicación no lo hayan sabido nunca, la joven abortó mientras se encontraba en plena relación con Kiko Jiménez.

La revelación surgió cuando Israel Arroyo, conocido vidente de los famosos, preguntó: "que levante la mano, de vosotras dos [Steisy y Gloria Camila], quien se ha quitado un niño". Además de ser una frase profundamente irrespetuosa, permitió conocer un episodio desconocido de la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano: solo su familia más cercana sabía que había abortado.

"¿Cómo lo sabes? Yo nunca lo he contado", afirmó Gloria Camila sorprendida por la pregunta de Israel Arroyo. Y acto seguido explicó cómo fue el proceso: "no me venía la regla y pasaron dos meses, entonces dije: 'tía, no me viene la regla'. Fui a hacerme el test y era positivo". Desde el plató del debate de Pesadilla en el paraíso, su primo Chema afirmó que él si tenía constancia de este capítulo de la vida de Gloria.