Gloria Camila abandona temporalmente la televisión por precisar tratamiento psiquiátrico

La joven no estuvo presente en el plató de Pesadilla en el paraíso este miércoles Ortega Cano, su padre, no deja de tener frentes abiertos que habrían afectado a la salud mental de Gloria Camila

Gloria Camila sorprendió a todos el pasado miércoles cuando faltó a su cita en el plató de Pesadilla en el paraíso, y fue Carlos Sobera el que apuntó la razón que había detrás de esta decisión: "todos los problemas a los que se ha enfrentado al salir le han terminado superando". No obstante, cuando fue expulsada, las malas noticias llegaron de golpe: se enteró de que Ana María Aldón sigue hablando en televisión y en revistas, Rocío Carrasco acusó de dar una 'mala vida' a Rocío Jurado y Patricia Donoso apareció y reveló que mantuvo un affaire con su padre mientras Ana María estaba embarazada.

Tras varios días en silencio, intentando asimilar todo lo que ha ocurrido mientras ella estaba en Pesadilla en el paraíso, la joven ha querido lanzar un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaba que abandonaba temporalmente la televisión para centrarse en el tratamiento psiquiátrico que necesita en estos momentos.

"En este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero si pido comprensión y respeto (...). Hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático".