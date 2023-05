Ginés ataca a sus hijas por su relación con Yaiza: "Mis hijas tienen que aceptarlo quieran o no"

El concursante de 'Supervivientes' se ha mostrado contundente con su opinión Ginés no duda en defender a su actual pareja

Uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023 está siendo Ginés Corregüela, por mucho que llegase al programa como un anónimo para muchos. A pesar de tener miles de seguidores en TikTok por sus míticos 'bocadillos XXL', el andaluz era uno de los perfiles bajos de la edición. Pero su relación con Yaiza y sus desencuentros familiares con su ex mujer y sus dos hijas, le han situado en el foco mediático.

Ahora que Yaiza ha sido expulsada disciplinariamente, Ginés Corregüela no ha dudado en defenderla por encima de todo y de todos:" tengo claro que tengo que hacer mi vida como quiera y ellas tienen que hacer su vida", ha explicado el concursante aludiendo a sus hijas.

"Antes de separarnos me decían que era lo mejor que podía pasar, pero no entiendo algunas de las reacciones que ha habido allí", ha continuado reflexionando Ginés.

En esta conversación íntima con algunos de sus compañeros, el creador de contenido ha sido muy sincero y directo: "cuando hable con mis hijas, les diré que no se equivoquen porque tienen que aceptarlo quieran o no, no me pueden pedir que elija entre ellas o Yaiza, porque no sería justo".

Por lo que hemos escuchado en el plató de Supervivientes 2023, ese no es el objetivo de las hijas de Ginés, pero no comprenden el comportamiento de su padre ni de la pareja de este, tanto dentro como fuera del concurso.